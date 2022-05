Oggi è il 68esimo giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 50mila morti e circa 13 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.Più di un quarto delle unità militari dedicate all'invasione russa dell'Ucraina sono state probabilmente rese "inefficaci al combattimento": lo ha affermato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence sul conflitto, riportato dal Guardian. Alcune delle unità più elitarie del Paese hanno subito i più alti tassi di abbandono, ha continuato il ministero, aggiungendo: "Probabilmente ci vorranno anni prima che la Russia ricostituisca queste forze". Secondo Londra, all'inizio del conflitto, la Russia ha impegnato oltre 120 battaglioni, circa il 65% della sua intera forza di combattimento di terra. È probabile che più di un quarto di queste unità sia stato reso inefficace al combattimento.Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto che ha intenzione di parlare con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, in settimana. "Sto pianificando negoziati con Putin questa settimana", ha detto ai giornalisti dopo le preghiere dell'Eid nella moschea di Camlica a Istanbul.Adam Schiff, presidente del Comitato di intelligence della Camera degli Stati Uniti, ha detto alla Cnn che "è solo questione di tempo" prima che il presidente americano Joe Biden visiti l'Ucraina.I leader russi hanno redatto un piano elaborato per invadere presto la Moldavia in quello che potrebbe portare alla ripetizione di uno scenario 'Donbass' nella regione. Lo riportano media ucraini. Ci sono "una serie di indicatori" che segnalano un attacco nel prossimo futuro all'ex stato sovietico che conta solo 3.250 soldati nel suo esercito, suggeriscono fonti dell'intelligence ucraina citate dal Suspiline. Una certa attività si starebbe già osservando nell'aeroporto di Tiraspol, capitale della non riconosciuta repubblica della Transnistria. I russi potrebbero tentare di trasferire le truppe su aerei ed elicotteri in decollo dalla Crimea occupata.Kiev "sta sabotando" i negoziati con la Russia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, intervistato durante il programma Zona Bianca, in onda su Rete 4. Lavrov ha aggiunto anche d"Siamo rimasti sorpresi - ha spiegato - Alcune dichiarazioni di politici e media italiani sono andate oltre le buone norme diplomatiche e giornalistiche". E ha aggiunto che Mosca non punta a "rovesciare Zelensky", l'obiettivo è "che dall'Ucraina non vengano più minacce per la Russia".