120,000 civilians including 30,000 children in Nagorno Karabakh are under military attack.



Azerbaijan has restarted war against Nagorno Karabakh, shelling civilians and civilian infrastructure after 9 months of deliberate blockade, famine and denial of humanitarian access.

As… pic.twitter.com/wkYsr1lQf0 — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 19, 2023

Le cronache di tutto il mondo sono tornate a parlare della situazione neldoveha attaccato l’enclave. L'Azerbaigian ha avviato un'operazione "" nel Nagorno Karabakh tre anni dopo la guerra contro l'Armenia per la regione contesa. I bombardamenti di oggi hanno riguardato "posizioni delle forze armate armene e infrastrutture militari", come rivelato da fonti azere. Per gli armeni le forze dell'Azerbaigian hanno iniziato "un'operazione di" per prendere il controllo dei centri abitati. Il ministero degli Esteri dell'Armenia ha parlato di "".Il giocatore, simbolo del paese sotto attacco, ha pubblicato un tweet in cui sensibilizza l’opinione pubblica su quanto sta succedendo in Patria. Lo riportiamo di seguito.