La battaglia entra nel vivo., difensore classe 2000 del Verona che ha vissuto una prima stagione in Serie A da assoluto protagonista. Perché, ha sorpassato da tempo la concorrenza del Napoli che è uscito di scena e adesso ha tutta l'intenzione dichiudendo l'affare col presidente Setti per il centrale albanese nato in Italia che si è già dimostrato pronto per la difesa a tre. Il prezzo fissato dal Verona è di, solo così si prende Kumbulla subito, niente sconti post-Covid e simili.- Nella scorsa settimana. Perché se la Juve si è attivata, l'Inter ha voluto confermare le proprie intenzioni manifestate da gennaio anche al giocatore: andare avanti per prenderlo. C'è una grossa differenza:, si è limitata ad oggi a contatti perlustrativi col Verona che accendono la sfida a distanza con Marotta e Ausilio su tanti obiettivi, ma non ha avviato una vera trattativa per prendere Kumbulla.: una con soldi e giocatori (il talento Salcedo è coinvolto), l'altra a condizioni economiche leggermente diverse perchéper un'altra stagione. Adesso è l'ora di scegliere e di chiudere, Inter e Verona sono in contatto costante.: servirebbe un blitz improvviso 'alla Kulusevski' per sorpassare l'Inter in questo affare, Kumbulla aspetta. E l'Hellas dà (ancora) priorità ai nerazzurri.