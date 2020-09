La riapertura degli stadi è argomento di discussione nell'ultimo periodo. Manca sicuramente il fattore economico vista l'assenza del pubblico nelle strutture, ma anche la presenza degli stessi tifosi, che fungono da elemento aggiuntivo per il rendimento di una squadra.



La Juventus vuole fare da apripista per riportare i tifosi all'interno dello stadio chiedendo di ospitarne 1000 su 41.000 posti disponibili. Il Cts fa muro, considerando questa come una cosa non prioritaria, a differenza delle scuole, che necessariamente hanno dovuto riaprire. L'ultimo dpcm del Governo prevede la chiusura fino al 7 ottobre, ma potrebbe essere prolungato il periodo. Intanto la Lega Serie A prepara un piano dettagliato per avere il via libera ed ottenere il 30/40% di capienza degli stadi occupata dai tifosi. Non sarà semplice ed i presidenti sono sul piede di guerra. Tra questi De Laurentiis, che ha minacciato di denunciare il Cts. Lo riporta Repubblica.it.