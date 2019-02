Il momento è arrivato. Alcuni l’hanno già fatta ieri, quasi tutti la faranno oggi: parliamo dell’asta di riparazione, uno snodo cruciale della stagione al fantacalcio. Ruolo per ruolo, questa è la nostra guida all’asta sul modello di quella estiva, con i giocatori divisi per categorie. Anche vedendo i possibili prezzi e le reputazioni dei giocatori sulla base dei tanti messaggi che ci sono arrivati in queste ore.Per quanto riguarda i portieri bisogna fare un discorso diverso rispetto agli altri ruoli. Difficilmente qualcuno cambia i portieri all’asta di riparazione, un ruolo dove ci sono pochi cambi anche nel corso della stagione. Per non rischiare meglio avere i tre della stessa squadra o almeno primo e secondo. Ad esempio è cambiato il secondo di Lafont, che ora è Terracciano. Con Dragowski che è andato all’Empoli. Potete fare aggiustamenti di questo tipo, svincolando ad esempio Scuffet (ceduto all'estero) se lo avevate o prendendo Berisha se avevate solo Gollini. Se cercate un titolare, comunque, è arrivato Viviano. Lui gioca sempre, Gomis fa il secondo. Jandrei del Genoa parte invece come alternativa a Radu, si possono anche avere insieme ma se ne dovete scegliere solo uno meglio Radu (che nella vostra lega è possibile che sia attualmente svincolato visto che partiva dietro a Marchetti in estate). Brazao, arrivato al Parma, al momento è impegnato nel Sudamericano Sub-20. Il titolare rimane senza dubbi Sepe.- Viviano, Radu- Jandrei, Brazao