L'ex tecnico Francesco Guidolin, che ha guidato l'Atalanta nel 1993, spiega perché Gasperini e la sua squadra possono ancora superare il girone di Champions e classificarsi al terzo posto a fine stagione. Ecco le sue parole, rilasciate a TeleClusone.



CHAMPIONS- “Chi è impegnato nelle competizioni europee spende tanto, recuperare energie nervose è difficilissimo però l‘Atalanta sta facendo bene, è quinta in classifica e ha tutte le possibilità per migliorare la sua posizione. Per una squadra che non è un Top Club arrivare lì è straordinario. Non ha tantissime chance l’Atalanta nel girone ma è difficile per tutti, adesso sono le altre che devono affrontare Guardiola, quindi difficile ma non impossibile rimanere dentro“.



MURIEL E ILICIC-“Luis è un giocatore importantissimo, un ragazzo che ha già fatto otto gol poco dopo la metà del girone, se continuasse con questa media arriverebbe intorno ai 20 stagionali, con me ne aveva segnati 11, ma comunque tutto il potenziale offensivo dell’Atalanta è di grandissimo valore, Papu Gomez, Ilicic, che forse il più importante giocatore dello scacchiere avanzato di Gasperini”.



TERZA IN A-“Sicuramente l’Atalanta può lottare per essere la terza forza di questa stagione, anche se si sta affacciando alla classifica anche il Cagliari che sta giocando da Atalanta. Sarà difficile arrivare davanti a Lazio, Roma e Napoli, ma ce la può fare. Mi manca il campo, ma è stata una mia scelta, non è definitiva, mi piacerebbe fare esperienza all’estero”.