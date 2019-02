Francesco Guidolin ha parlato sulle frequenze di Radio24 del momento della Juventus: “E’ una squadra abituata a vincere sempre, quindi magari ci sono domeniche in cui non scende in campo con il coltello tra i denti visto il grande vantaggio che ha in Italia. Forse ha caricato durante la sosta per essere pronta a marzo. Ma secondo me il cammino in Champions League con l'Atletico non dipenderà dalla forma fisica. Credo che la squadra arriverà a quell'appuntamento fisicamente al meglio. Chi ha bisogno di recuperare può stare in panchina, si può fare”.