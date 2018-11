Francesco Guidolin parla a La Stampa del campionato di Serie A: ​"Lo scudetto lo vincerà la Juve al 99% ma c'è sempre quell'1% e Napoli e Inter sono in corsa. Oscar del campionato? Per ora a Barella e Bernardeschi. Sono giovani interessanti che faranno il bene della Nazionale. Mi stupisce il modo in cui Barella interpreta le partite nonostante l'età mentre il bianconero sembra essere arrivato al top del livello di maturazione. Tecnici? Ancelotti è stato unico per come si è impossessato del Napoli dopo Sarri. La sua è stata una scalta rischiosa ma alla fine ha vinto la sfida."