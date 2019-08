Il colpo del giorno sul mercato di serie C lo piazza il Siena: accordo biennale con la punta Guidone, che dalla Vis Pesaro era rientrato al Padova. Lo stesso club veneto cerca ancora un attaccante e punta Bunino (ex Juventus U23) dal Pescara. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Maiorino dal Livorno torna alla Feralpisalò in prestito con obbligo di riscatto in caso di B. L’Alessandria, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Eusepi dal Pisa (era a Novara), aggiunge anche Celia del Sassuolo (era a Cuneo e ritrova il tecnico Scazzola).



Altro innesto per il Renate: è il centrocampista Ranieri dell’Atalanta, la stagione scorsa all’Imolese. La Viterbese ha chiesto il giovane terzino Gallo al Lecce e ha preso dal Frosinone l’attaccante Volpe (era a Rimini) e ha ceduto alla Carrarese l’esterno sinistro Mignanelli. Continua a muoversi la Reggina che ha messo la freccia per il centrocampista Altobelli della Salernitana. Ad Avellino arriva Alessio Abibi dall’FK Tirana, mentre la Paganese ha preso il portiere Scevola (ex Ascoli).