Guinea Equatoriale-Guinea: probabili formazioni e dove guardarla in TV e streaming

In Coppa d'Africa, proseguono le partite degli ottavi di finale della competizione. Questo pomeriggio alle ore 18.00 sarà disputata la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024 tra la Guinea Equatoriale e la Guinea.



GUINEA EQUATORIALE-GUINEA, LE PROBABILI FORMAZIONI -

Di seguito le probabili formazioni di Guinea Equatoriale-Guinea, match valido per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, in programma oggi alle 18.



GUINEA EQUATORIALE (4-5-1): Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Salvador, Ganet, Bikoro, Miranda, Pepin; Nsue. All. Obiang Bicopo



GUINEA (4-2-3-1): Konè; Diakitè, Sow, M. Camara, I. Sylla; Moriba, Diawara; A. Camara, N. Keita, F. Conté; Guirassy. All. Diawara





DOVE VEDERE IN TV LA PARTITA GUINEA EQUATORIALE-GUINEA - La partita di oggi alle 18 fra Guinea Equatoriale e Guinea sarà visibile in chiaro su SPORTITALIA (canale 60 del digitale terrestre, 5060 del bouquet di Sky) o, in alternativa, in streaming sul sito di Sportitalia.



IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI - Sempre oggi, alle 21, sarà disputato un altro match valido per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, quello fra Egitto e Repubblica Democratica del Congo. Dopo le partite disputate nella giornata di sabato, Nigeria e Angola intanto si sono già qualificate per i quarti di finale.