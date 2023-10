Serhou Guirassy sta impressionando tutta Europa e sta trascinando il suo Stoccarda nelle zone alte della Bundesliga. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, il 27enne attaccante guineano sarebbe nel mirino soprattutto del Brentford, alla ricerca di una punta di spessore che possa rimpiazzare in futuro Ivan Toney (squalificato per scommesse e in odore di cessione).