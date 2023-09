. A troneggiare al primo posto - seppur con un match in più - è lodi Sebastian Hoeneß, che, davanti a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Una posizione che sorprende se si pensa che lo Stoccarda l'anno scorso si è giocato lo spareggio per non retrocedere. Il tutto all'insegna di. Il guineano nato ad Arles in Francia è la scoperta più interessante delle prime giornate di Bundes e. Nel suo passato però, un inizio di carriera non facilissimo: ora, a 27 anni, è il suo momento per provare ad affermarsi.Al momento, considerando le prime 5 giornate dei maggiori campionati europei,, le ultime delle quali siglate nel 3-1 contro il Darmstadt (doppietta e assist). I fenomeni d'Europa sono lontani:in 5 uscite, così comemarcature. A questi 10 sigilli si aggiungono poi la tripletta in amichevole contro lo Sheffield United e il gol in Coppa contro il Balingen, portando il totale a, tra amichevoli, campionato, Nazionale e Coppa di Germania.In carriera, l'ormai non più giovanissimo Guirassy (è un classe '96),. La stagione più prolifica è stata proprio l'ultima con la maglia dello Stoccarda, in cui ha messo a segnoe seconda volta in cui ha raggiunto la doppia cifra. Prima aveva segnato almeno 10 gol soltanto durante la stagione 2020-21 con la maglia del Rennes, quando raggiunse proprio quota 10. Complici, il guineano non è mai riuscito ad esplodere definitivamente e ha vissuto anche momenti non semplicissimi nel suo recente passato calcistico. Tra questi si ricorda ilnella scorsa stagione. Quest'anno, al contrario, Guirassy sembra rinato ed è avviato sulla strada giusta: una media di 2 gol a partita e una stagione ancora tutta da scrivere, sperando di poter aumentare ulteriormente il bottino di reti e puntando a cifre importanti.Sembra un caso, ma proprio nella stagione in cuisembra pronto a prendersi un posto fisso con la Francia - dopo le ottime prestazioni in magliaculminate con il golazo nel derby -. Un legame, quello tra i due, che nasce durante il loro percorso giovanile, quando si trovano a. Nel 2022 Guirassye si unisce alla nazionale che rappresenta i colori dei suoi genitori e che guiderà tra qualche mese in Coppa d'Africa. Recentemente, propriodel centravanti dello Stoccarda, scrivendo:, dove "cugino" è usato in francese con l'accezione di "fratello, amico stretto". Insomma, il nuovo capocannoniere della Bundesliga non smette di stupire. Harry Kane - che di gol con il Bayern ne ha fatti 4 - osserva da lontano e lancia la sfida al guineano.