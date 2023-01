“Sono stato io a portarlo al Chelsea. Tutti lo adoravano”. Ha esordito così Ruud Gullit, fuoriclasse olandese, intervenuto su Ziggo, una tv in patria per omaggiare Gianluca Vialli, suo ex allenatore ai tempi dei Blues. Il 60enne, grande protagonista del Milan di Sacchi, lo ha poi ricordato in coppia con Mancini: ‘Era un duo fantastico, il fatto che abbiano vinto proprio gli Europei insieme è unico. Come attaccante era molto forte, aveva personalità, ed è sempre corretto anche nei rapporti umani. Il rapporto con lui è stato buono nonostante abbia preso il posto dopo di me in panchina al Chelsea, è una perdita che arriva troppo presto. Dopo i trofei vinti col Chelsea, è clamoroso che non abbia avuto altre chiamate in panchine dopo quella del Watford. Io l’ho frequentato poco nell’ultimo periodo, ho parlato con un mio amico che lo aveva visitato. E il racconto è stato doloroso. Lo ricordo come un signore, è andato via troppo presto”.



Della stessa opinione pure un altro grande ex rossonero come Marco Van Basten: “La sua morte mi colpisce soprattutto perché abbiamo la stessa età - le parole dell’ex attaccante -. Mancini lo ha ricordato con bellissime parole, e lo abbraccio sinceramente. Dopo Euro 2020 Luca era in forma, tutti speravamo che il male fosse alle spalle. E invece no. Ho giocato con lui pure a golf: lo ricordo con grande affetto. Trasmetteva grande simpatia”.