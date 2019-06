Ruud Gullit, ora in Sardegna per trascorrere le vacanze estive, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato anche della situazione del Milan: “I rossoneri hanno sofferto un po’, hanno sfiorato la Champions. Mi auguro che Paolo Maldini faccia un buon lavoro, ma i servono i soldi. Quando hai soldi puoi comprare, gli anni scorsi sono stati spesi per giocatori che non hanno fatto la differenza”.