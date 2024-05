Gullit promuove Zirkzee per il Milan: “Ha fiuto del gol”

15 minuti fa



Ruud Gullit parla di Joshua Zirkzee al Milan su Sky: "Mi piace molto, l'ho visto quando giocava in Under-17 perchè ha giocato con mio figlio e l'ho sempre seguito. E' un attaccante col fiuto per il gol, sarebbe un buon colpo per il Milan".