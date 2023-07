Ilkay Gundogan è stato presentato oggi alla stampa come nuovo giocatore del Barcellona, il centrocampista tedesco ha svelato un retroscena: "Non mi perdevo mai una partita del Barça da ragazzo. Sono cresciuto guardando le squadre di Rijkaard e Pep Guardiola e amo tanti giocatori del passato. Per me sono sempre stati un punto di riferimento ed è molto speciale poter giocare qui. Voglio ringraziare il presidente Laporta, Mateu Alemany, Jordi Cruyff e Deco per aver negoziato il mio trasferimento e per la fiducia che hanno riposto in me. È un sogno, sono venuto qui per vincere e sono sicuro che le cose andranno bene".