Niklas Gunnarsson, nuovo acquisto del Palermo, parla in conferenza stampa degli obiettivi futuri: "Il Palermo merita di stare in Serie A, non in B, e per me giocare in un club così glorioso è un’emozione unica. Palermo è una città fantastica con tantissime chiese stupende. Ho avuto modo di girare la settimana scorsa e sono rimasto piacevolmente colpito"