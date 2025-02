Tragedia in Spagna: il giovane calciatore cinese Guo Jiaxuan in stato di morte cerebrale dopo colpo alla testa

AFP via Getty Images

Guo Jiaxuan, difensore cinese di 18 anni che, nel 2023, si era unito al Bayern Monaco World Squad, una struttura di allenamento in cui giovani del tutto il mondo vengono presi per fare ritiri e amichevoli, è in stato di morte cerebrale. Il trauma è avvenuto durante uno scontro di gioco in un test match in Spagna, lo scorso 6 febbraio, con il Beijing Gouan.

TRAGEDIA - La squadra cinese stava affrontando, secondo quanto riporta El Mundo, l’RC Alcobendas, una piccola squadra della periferia madrilena. Jiaxuan ha subito una ginocchiata in testa e la diagnosi, una volta giunti in ospedale, è stata tremenda: emorragia subaracnoidea. Il fratello, riporta RMC Sport, sui social, aveva scritto “Ha poche possibilità di sopravvivere". Aggiungendo, l’11 febbraio che “Il medico ci ha detto che è clinicamente morto per mancanza di ossigeno al cervello”. Il padre, tuttavia, si sarebbe recato in ospedale per chiedere che il figlio diciottenne venga curato in Cina.

POLEMICHE - Oltre al dolore – si legge – sarebbero giunte le polemiche sul pagamento delle cure. La federazione locale di Pechino, la BFA, si sarebbe, infatti, inizialmente rifiutata di coprire le spese mediche e di rimpatrio del ragazzo. Come confermato anche dal fratello: “La BFA ci ha detto che dovevamo accettare la situazione perché è un lavoro che comporta rischi elevati”. A seguito, però, di aspre polemiche sui social, la federazione ha fatto retromarcia, accettando di coprire le spese.