Samuel Gustafson nell'ultimo campionato è stato tra i protagonisti della promozione in serie A dell'Hellas Verona. Ora il centrocampista tornerà al Torino, squadra proprietaria del suo cartellino, ma sotto la Mole resterà poco: il giocatore, infatti, non rientra nei piani di Walter Mazzarri e per questo motivo sarà nuovamente ceduto.



Il Verona vorrebbe rinnovare di un'altra stagione il prestito di Gustafson mentre il Torino vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo: la trattativa tra le due società è già stata avviata e si cerca ora un'intesa.