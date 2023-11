Guti ha rilasciato un'intervista ai microfoni de El Chiringuito. Ha parlato del futuro della panchina dei Blancos e di un possibile ritorno di Zidane e di José Mourinho. Queste le sue parole: "Mi piacerebbe rivedere Zidane al Real Madrid, non vedo perché non dovrebbe tornare una terza volta. Ci sono allenatori che possono avere più esperienze su questa panchina, anche a distanza di anni, perché sono profili ideali. Mourinho? Non ha il profilo giusto, quando vedevo giocare il suo Real a volte mi annoiavo, questa è la verità”.