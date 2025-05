Guti punge il Barcellona: "L'unica realtà è che hanno concesso all'Inter 7 goal, ingoino il rospo"

AFP via Getty Images

José Maria Gutiérrez Hernández, per tutti, ha commentato la sconfitta per 4-3 del Barcellona contro l'Inter. Intervenuto a El Chiringuito, l'ex fantasista del Real Madrid si è espresso contro le accuse all'arbitro Szymon Marciniak, accusato di madridismo e additato dai catalani come uno dei responsabili dell'eliminazione in semifinale di Champions League.. Semplicemente, ingoiate il rospo e andate avanti. Ingoiatelo come ogni anno. Ecco, nessun problema. L'errore di Ronald Araujo ha condannato un Barcellona che è stato lo stesso per tutto l'anno. È una squadra che subisce molti goal.. È fantastico attaccare e segnare molto, ma una squadra che vuole raggiungere una finale deve concederne pochissimi".

Guti, al Real Madrid dal 1994 al 2010, ha vinto con le merengues 3 volte la Champions League, 2 volte la Coppa Intercontinentale e 1 volta la Supercoppa Uefa, oltre a 5 campionati spagnoli e 4 Supercoppe nazionali.