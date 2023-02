Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, ha parlato del suo futuro al Times: "Voglio giocare in Premier League". Poi, il riferimento a Nkunku, promesso sposo del Chelsea: "Non ho mai visto prima un giocatore come Christoph, è incredibile. Ogni volta che parlo con qualcuno di lui dico sempre che ovunque vada voglio andare con lui". Per portarlo a Londra, potrebbe servire la cifra monstre di 100 milioni. Un’altra chiamata per i Blues?