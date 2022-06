Josko Gvardiol, difensore classe 2002 di proprietà del Lipsia, è entrato nell'orbita della Premier League. Nello specifico, c'è un derby per portare in Inghilterra il giocatore: quello di Londra, tra Chelsea e Tottenham. Non sarà semplice trattare con il Lipsia, dato che i tedeschi non hanno necessità di vendere e il prezzo del giocatore parte dai 50 milioni. Lo riporta il The Sun.