Doveva essere la notte del, doveva essere la notte di Erling Haaland, pronto a caricarsi sulle spalle la squadra priva di un leader come De Bruyne. E dopo 45' di gioco tutto sembrava confermare le attese, con i ragazzi di Guardiola in pieno controllo. Invece a fare festa è il Lipsia, che tiene vive le speranze di qualificazione ai quarti di Champions League. I fari se li prende Joško Gvardiol con il gol che a conti fatti decide il risultato. Il cross non glielo serve l'amico Nkunku, il croato si 'accontenta' di Halstenberg per far impazzire gli oltre 45mila della Red Bull Arena. Il gol è la ciliegina sulla torta, ma è solo l'acuto di una partita nella quale Gvardiol fa molto di più: annulla Haaland, concedendo al gigante norvegese solo uno striminzito tiro sul piede non preferito (il destro) che si spegne sul fondo. Museruola messa alla perfezione al centravanti più temuto del momento, ma anche questa è solo una parte di una prestazione solida nei numeri. Prova totale che conferma quanto già era emerso nella prima parte di stagione e ai Mondiali in Qatar con la Croazia, conquistando anche il soprannome di (ne avevamo parlato nel nostro format Magic Box): il classe 2002 è il difensore centrale che più fa gola, o per dirla all'inglese. Perché proprio l'inglese è la lingua che con ogni probabilità sarà destinato a parlare Gvardiol nel prossimo futuro. Già a gennaio il Chelsea lo aveva avvicinato più di ogni altro, in estate la Premier League tornerà a bussare alla porta del Lipsia, che punta a mettersi in tasca 100 milioni di euro per la cessione di Josko. D'altronde è stato lo stesso difensore croato ad ammettere apertamente di voler giocare nel massimo campionato britannico non più tardi di qualche giorno fa, ma in quale club? Gvardiol ha un debole per il Chelsea, anche perché Gvardiol vorrebbe continuare a giocare con Nkunku (promesso sposo dei londinesi), ma nel cuore c'è anche la passione per il Real Madrid trasmessa dal padre. C'è tutto il tempo per decidere, intanto c'è una stagione da finire con il Lipsia e un obiettivo a breve termine: ripetersi contro Haaland anche a Manchester, Gvardiol vuole confermare di valere 100 milioni di euro e di essere pronto per la Premier League.