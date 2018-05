L'Italia Under 17 che 5 anni dopo l'ultima volta riconquista la finale dell'Europeo di categoria, manifestazione mai conquistata nella sua storia, ha il volto anche di Emmanuel Gyabuua, centrocampista classe 2001 gioiello del settore giovanile dell'Atalanta. Due gol nel torneo in corso in Inghilterra, due reti determinanti nei momenti più delicati della competizione, nel match decisivo contro Israele per accedere ai quarti di finale e quello che ha aperto le marcature contro il Belgio in semifinale al termine di un'azione splendida. Centrocampista centrale come ruolo naturale, giocatore di tale spessore atletico e tecnico da poter ricoprire anche la posizione di mezzala o di esterno offensivo, come avvenuto contro i Diavoli Rossi.



NUOVO ITALIANO - Nato a Parma da genitori ghanesi, dopo aver sfiorato il titolo nazionale con i Giovanissimi gialloblù, Gyabuua è stato una delle "vittime" del fallimento della formazione emiliana nel 2015, scatenando una vera e propria bagarre per accaparrarselo. Coinvolte squadre del calibro di Fiorentina, Roma, Inter e Manchester City, ma a spuntarla è stata l'Atalanta, grazie al blitz del responsabile del settore giovanile Maurizio Costanzi. Ribattezzato il "nuovo Pogba" per una forza fisica impressionante, abbinata a facilità di corsa e di tiro, Gyabuua è uno degli autentici trascinatori di una Nazionale che, anche grazie al contributo di un'Italia nuova e "diversa" che vuole sconfiggere pregiudizi, ignoranza e razzismo. La corsa al primo titolo europeo Under 17 passa anche dai piedi del nuovo gioiello della fucina di Zingonia.