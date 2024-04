Gyokeres, altri due gol: lo Sporting batte 3-0 il Vitoria Guimaraes e va a +10 sul Benfica

un' ora fa



Viktor Gyokeres non accenna a fermarsi e avvicina ulteriormente lo Sporting Club alla conquista del titolo portoghese: gli uomini di Ruben Amorim, indiziato numero uno per la panchina del Liverpool, hanno rifilato un netto 3-0 al Vitoria Guimaraes, club che lotta per le posizioni europee, e si sono portati a +10 sul Benfica con una gara in più sulle Aguias.



3-0 - Di Gonçalves il gol che ha aperto la sfida, poi una doppietta del bomber svedese, 24 gol e 10 assist fin qui dopo 30 giornate di campionato, ha chiuso i conti. Quattro giornate alla fine della stagione, i biancoverdi ci arrivano con sette vittorie di fila nella prima divisione lusitana. Sembra che ormai sia solo questione di quando il popolo dello stadio Alvalade potrà festeggiare il ritorno al titolo.