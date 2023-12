L'attaccante dello Sporting di Lisbona Viktor Gyokeres, intervistato da Record, ha voluto chiarire la sua posizione:



"Penso che sia un po' come quando lo Sporting è venuto a prendermi. Sono molto felice qui e non mi interessano le voci di mercato in questo momento. Mi godo ogni giorno qui e non penso a quello che succede intorno a me. Sì, si parla di grandi club, ma per ora sono solo una novità. Tutto qui. Se resterò qui fino alla fine della stagione? Sì. Voglio restare qui".