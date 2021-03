Dopo il caso del tecnico Serse Cosmi, fermato per una giornata e protagonista di dichiarazioni polemiche nei giorni successive ("Siamo o non siamo in un Paese laico?"), la Procura della Federcalcio italiana ha comminato una sanzione di 1250 euro all'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil per "aver "pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme", in occasione dell'ultima partita del campionato di Serie B contro la Reggiana.



Una sentenza destinata a far discutere, visto che a differenza dell'episodio di Cosmi non ha portato ad alcuna squalifica e che ricorda da vicino la vicenda del laziale Simone Inzaghi, che sempre per aver proferito un'espressione blasfema durante una partita aveva patteggiato accettando il pagamento di una multa.