Pronti via, un gol allo Stadium contro la Juve. Nel gennaio del 2017, probabilmente Emmanuel Latte Lath sognava una carriera diversa, in rampa di lancio com'era nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo quattro anni è ancora in serie C, gioca nella Pro Patria. E fa ancora gol alla Juve, ma all'Under 23, quello decisivo nel match di lunedì scorso. Un record che può condividere con una sola persona: Daniele Cacia. Sono loro gli unici due giocatori ad aver segnato sia alla Juve che alla Juve Under 23.