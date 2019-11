Il Pajarito ha definitivamente spiccato il volo. Verso destinazioni fino a poco tempo fa impensabili e con prospettive inimmaginabili per un talento sconfinato che si sta prendendo di diritto un posto nel Real Madrid del domani. Carlo Ancelotti ci aveva visto giusto quando aveva provato il centrocampista uruguaiano a lasciare la Spagna e proseguire a Napoli il suo percorso di crescita. "E’ molto bello che un allenatore di tanta classe e tanta esperienza come lui mi voglia", aveva dichiarato nei mesi passati, prima che Zinedine Zidane prendesse la coraggiosa decisione di proiettare i blancos nel futuro e avviare la ricostruzione della squadra affidando le chiavi della mediana all'ex stellina del Penarol.



LA COPPIA MANCATA - Un altro colpo alla Fabian Ruiz, il tecnico emiliano già pregustava una coppia da favola con l'ex giocatore del Betis e Siviglia: fosforo e dinamismo perfettamente combinati per avere una miscela potenzialmente letale. Purtroppo per Ancelotti e per i tifosi del Napoli è rimasto solamente un sogno, perché Zidane potrà avere mille difetti, ma di calcio e di calciatori ne capisce assai e, dopo le prime confortanti indicazioni arrivate dal precampionato, da fine settembre ha rotto gli indugi e non ha praticamente più tolto dal campo il prodigio di Montevideo. Nove presenze in Liga, altre tre in Champions League, con un bottino di 2 gol e 2 assist e una continuità di rendimento che impressiona se si pensa che Valverde è un classe '98 e che soltanto pochi mesi fa concludeva un'annata da soli 650 minuti in campionato e 139 in Champions. Ma chi sa giocare a calcio non ha bisogno di esperienza, anche perché il talento uruguaiano si è messo gli scarpini molto presto, addirittura all'età di 3 anni, quando fu notato e inserito nella formazione di baby futbol dell'Estudiantes de la Union. Dove si narra che giocasse ancora col pannolino indosso, buttato via una volta durante una partita durante i festeggiamenti per un gol.



GIOCATORE TOTALE - Leggenda metropolitana o realtà, oggi non conta. Col Real Madrid e con la Celeste, Valverde è un punto di riferimento per l'interpretazione moderna che riesce a dare al ruolo che occupa in campo. Non gli manca nulla: visione di gioco, capacità di impostazione, sagacia tattica e un dinamismo incredibile, dal quale nasce il soprannome di “passerotto” che gli è stato affibbiato da quando, ancora 16enne, si affacciava alla prima squadra del Penarol. Cresciuto al fianco di un idolo come Diego Forlan, ha sfiorato il calcio inglese e l'Arsenal, dopo essersi anche allenato al fianco del novello interista Alexis Sanchez, prima che il Real sbaragliasse la concorrenza mettendo sul piatto 4 milioni di euro. Ora il suo valore di mercato è impronosticabile, ben superiore a quei 18 milioni che il Napoli avrebbe offerto per strapparlo a Zidane. Che si ritrova tra le mani un potenziale fuoriclasse, destinato a dominare la scena e raccogliere a piene mani l'eredità di Luka Modric e Toni Kroos.