Bruno Fuchs, 21 anni, è a Mosca per le visite mediche prima di firmare un contratto fino al 2025 con il Cska. Prima di accettare la proposta del club russo, il difensore è stato cercato da altri importanti club europei. Tra questi c'era anche il Milan, oltre a Lille, Ajax e Wolfsburg che lo tenevano d'occhio visto che è considerato uno dei migliori talenti del calcio brasiliano nel suo ruolo. Appena un anno fa ha iniziato la sua carriera da professionista, vedendo il suo valore schizzare subito alle stelle e diventato oggi uno dei centrali più pagati da un club europeo nella storia del calcio brasiliano. "Bruno Fuchs è un giovane difensore, ma con un grande futuro. Stiamo parlando di un giocatore che ha appena compiuto 21 anni ed è uno dei più grandi trasferimenti di un difensore brasiliano in Europa. Diversi club si sono interessati, dall'Olanda alla Francia, anche in Germania, perché Bruno ha caratteristiche uniche per un difensore, può giocare su entrambi i lati della difesa ed è molto veloce. Alla fine abbiamo deciso per il CSKA perché è uno dei grandi club in Russia e in Europa con grandi ambizioni. Credo proprio che Bruno sarà nel Qatar 2022 e a breve sarà uno dei più grandi difensori brasiliane in Europa", ha dichiarato Stefano Castagna, il manager del giocatore in Europa e responsabile della Football Capital che tra gli altri gestisce anche Alisson, Wesley e Luiz Felipe.