Erling Braut Haaland costa 75 milioni di euro. Come ricordano in Spagna, però, non basteranno quei soldi per strappare il norvegese al Dortmund: servono, infatti, 40 milioni di commissione per Mino Raiola e 20 per il padre dell’attaccante. Barcellona e Real Madrid, le più interessate, sono state avvisate.