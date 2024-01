Haaland a Solomeo, il Pescara sui social: ‘Non va al Perugia, vero?’

.@ACPerugiaCalcio, noi siamo pronti per la partita di stasera ma lui non viene con voi, vero? #Haaland #PescaraPerugia pic.twitter.com/AcBgMCetyv — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 15, 2024

In questi giorni sui social stanno girando delle foto diche in questi giorni sono andati a caccia di uno scatto con l'attaccante del Manchester City. Il norvegese sta recuperando dall'infortunio, ha approfittato del fatto che è indisponibile per venire qualche giorno in Italia da dove ha guardato la vittoria della squadra di Guardiola contro il Newcastle.- In tanti si sono chiesti come mai Haaland sia andato proprio a Solomeo, in quella frazione umbra. Il motivo non c'entra nulla con il calcio:. Per Haaland è stata una giornata dedicata allo shopping, in attesa di rientrare in Inghilterra.- In occasione della visita di Haaland è scattato anche un siparietto social tra il Perugia e il Pescara, stasera avversario dei biancorossi nella 21a giornata del girone B di Serie C: "hanno chiesto scherzando i biancocelesti dal profilo Twitter. Pronta la risposta del Perugia: "Intanto abbiamo fatto amicizia...".