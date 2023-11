Per effetto dei risultati maturati nella serata di oggi, la Norvegia di Haaland è aritmeticamente fuori dal prossimo Europeo. La sconfitta contro la Spagna taglia fuori la nazionale scandinava dalla corsa ad uno dei primi due posti in un girone in cui anche la Scozia è divenuta imprendibile. La Norvegia non può nemmeno ambire nemmeno al ripescaggio nei play-off di marzo, in quanto tra le terze dei vari raggruppamenti il suo posizionamento nella classifica di Nations League è molto basso, figurando nella Lega B. Dopo il Mondiale del 2022 sfuma così un altro grande appuntamento internazionale per il centravanti del Manchester City.