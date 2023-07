Ivana Knoll è diventata una star mondiale. La modella croata, salita agli onori delle cronache per il fisico da top model in Qatar 2022 al seguito della sua Croazia, ha postato una foto delle sue vacanze ad Ibiza nel corso della quale ha incontrato Erling Haaland, campione di tutto in stagione con il Manchester City. Chissà se sarà l'inizio di qualcosa di più approfondito...



Nel frattempo, ecco le foto migliori postate da Ivana