. Anche chiarissime, perché quello che ha spiegato il gioiello classe 2000 a tutti gli interlocutori avuti in queste settimane è stato preciso:. Sì, il norvegese che ha incantato in Champions League ha scelto di sfruttare la sua clausola rescissoria (decisamente bassa, poco più di 20 milioni) percome temeva di poter essere quantomeno all'inizio del percorso col Manchester United o con la, che si erano mosse da tempo.- I rapporti tra Fabio Paratici esono ottimi da anni, non lo scopriamo adesso; l'affare de Ligt è stato il timbro definitivo. Eppure,per crescere piuttosto che rischiare di bruciarsi. Così il pressing si è abbassato, esattamente come accaduto per il Manchester United. L'operazione Borussia Dortmund conviene a tutti: i tedeschi vogliono goderselo, magari vincere con lui e poi, Haaland potrà andare in una grande squadra con l'exploit in una piazza come quella di Dortmund alle spalle, ecco perchéper lui. Può essere un arrivederci, insomma. Convinto che ci arriverà presto, ma che al Borussia possa decollare definitivamente. Tutti felici, meno la Juve che però sa di aver fatto il massimo.