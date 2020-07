. Protagoniste sempre e da sempre del mercato, proiettate al futuro nel piano dicome in quello di. Perché le giovani stelle sono al centro della programmazione della, l'idea di ringiovanire la rosa nei prossimi anni esiste puntando ovviamente su giocatori pronti, di assoluto talento. Così è stata conclusa con massima soddisfazione l'operazione de Ligt un anno fa, la Juve non lo cederà al Real o al Barça quest'anno ma ha concesso una clausola da circa 150 milioni valida dal 2022 in avanti. Una tutela sulle tempistiche e sul prezzo.- La stessa clausola con cifre diverse è stata studiata dal suo agenteanche per la pepita d'oro: corteggiatissimo da tanti top club, Haaland ha confermato che per quest'anno intende rimanere dov'è arrivato a gennaio firmando un contratto che, la stessa estate in cui sarà acquistabile de Ligt tramite clausola. Il rimpianto Haaland per la Juve è forte perché ai tempi del Molde è stato a un passo, ancor più dello scorso inverno quando il Dortmund si è fiondato su di lui in anticipo; ma intanto Paratici e i suoi uomini sono informati, gli ottimi rapporti con Raiola fanno il resto,. Una doppia situazione da tenere d'occhio nella programmazione bianconera.