Ogni partita è un record per Erling Haaland, ch nella vittoria di ieri del Manchester City in casa del Bournemouth ci ha messo mezz'ora per segnare il suo 27° gol stagionale in Premier League. Alla sua prima stagione in Inghilterra. L'attaccante norvegese è entrato nella storia del club diventando il giocatore con più reti nella storia dei Citizens in un singolo campionato; superato Aguero che nel 2014/15 aveva totalizzato 26 centri.