Una delle poche certezze che abbiamo, nel calcio in era Covid, è che la prossima. Classe 2000, il norvegese compirà 21 anni il prossimo 21 luglio e in questa stagione ha già segnato 27 gol in 25 partite, fra campionato, Champions (8 reti in 5 match) e coppe nazionali.ha tutte le carte in regola per essere il grandenel prossimo decennio, in competizione con Kylian Mbappé, di due anni più grande e, al momento, più formato e titolato.La prossima sarà la grande estate di Haaland perché, ben prima e al di là della scadenza della clausola rescissoria con il Dortmund . Ci sono infatti tutte le premesse affinché le remore sul contenimento dei costi in epoca pandemica vengano messe da parte, e che sul fenomeno nato a Leeds si scateni. In tal senso, l'ultima notizia è quella diffusa oggi dalla Bild, sempre attendibile quando si tratta di notizie relative al mercato della Bundesliga. Secondo la testata tedesca, il patron dell'attaccante con il Borussia Dortmund.Per quanto riguarda il quadro generale, il punto di riferimento è rappresentato dalle parole pronunciate in settimana dall'agente di Haaland,". Del poker fa sicuramente parte il. E le altre sei? Nell'elenco ci sono le tre grandi di Spagna (), ile il. Resta un jolly per un decimo club, e qui bisogna capire se la casella in questione può essere occupata da una società italiana, che nel caso, viste le cifre in ballo, sarebbe sicuramente la meno favorita per il successo finale, ovvero l'acquisto di Haaland.che prevederebbe un esborso di circa 100 milioni di euro per il cartellino e di una decina almeno per l'ingaggiò., che al momento fra le tre big storiche del calcio italiano sembra quella con meno problemi di bilancio,, pur con un probabile ritorno in Champions League dopo sette anni,. Con tutta probabilità quindi il norvegese (7 gare e 6 gol con la sua nazionale) prenderà una strada diversa da quella della Serie A. Alla quale, che prima dell'esplosione del numero 9 del Dortmund (ex Bryne, Molde e Salisburgo) ebbe la possibilità di acquistarlo nell'estate del 2018 e poi ancora nel 2019, per una trentina di milioni.