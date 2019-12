Erling Braut Haaland, uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico, è seguito da tempo da mezza Europa. Il Lipsia è una tra le tante pretendenti e proprio il direttore sportivo Oliver Mintzlaff ha parlato dell’interesse per l’attaccante del Salisburgo: “Abbiamo avuto contatti con lui. Ci ha ascoltato, logicamente, ed è aperto ad un trasferimento. Vorrebbe cambiare club in estate. Ma non è facile: ci sono anche il Manchester United, la Juventus, il Borussia Dortmund e altre squadre”.