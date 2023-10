Erling Braut Haaland ha vinto il Triplete con il Manchester City, ma non è stato abbastanza per soffiare a Lionel Messi il suo ottavo Pallone d'Oro. Il bomber norvegese si può consolare non solo con il premio Gerd Muller (maggior numero di gol, davanti al rivale Mbappé) e con la nomina dello stesso Messi a potenziale erede, ma anche con la presenza al suo fianco, nella vita come nella serata di Parigi, della bella Isabel Haugseng Johansen, quattro anni più giovane, una ex calciatrice conosciuta ben prima di fare il suo spettacolare ingresso nel mondo del pallone.



Nella gallery le migliori foto di Isabel ed Erling.