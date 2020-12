Premiato con il Golden Boy 2020, Erling Haaland ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso, è una motivazione ulteriore per far meglio e raggiungere nuovi obiettivi".



SU RAIOLA - "Mino è l'agente migliore del mondo, mi ha aiutato moltissimo. Voglio continuare con lui".



SU LEWANDOWSKI - "Tra i migliori calciatori al mondo. Lo osservo e lo studio, non so se tra noi c'è una sfida, ma voglio fare bene".



SULLA JUVE - "Si dice che sono stato vicino alla Juve ma io non l’ho mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno, sto bene qui e sono contento".