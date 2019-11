Alf Ingve Berntsen, tecnico dell'attaccante del momento Erling Halaand durante l'esperienza al Bryne FK, ha parlato del futuro del calciatore norvegese a Goal Turchia: "Molti dimenticano che Haaland fino ad agosto non era neanche titolare. Ovviamente il suo rendimento in questa stagione ha mostrato grandissimo interesse, ma credo che per il suo bene e per la sua crescita sarebbe meglio restare al Salisburgo almeno un altro anno. Le necessità tattiche richieste da Bayern o Liverpool (due delle squadre sulle sue tracce) credo siano ancora eccessive per lui. Per esempio trasferirsi con i tedeschi sarebbe complicato. Non è ancora al livello di Lewandowski e questo limiterebbe il suo sviluppo".