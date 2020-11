. Questo è l'pensiero dopo che, in mezzora, ha steso l': ilera sotto 1-0 a fine primo tempo, al 90esimo il match era sulTra ile ilil norvegese ne ha fatti, poi, al, ecco il poker personale:. Golden Boy del calcio europeo, l'ex Salisburgo fa paura. Come i suoi numeri.Tra, nell'ultimo anno e mezzo, Erling Brautha più gol che presenze, cosa che capita solo se sei nell'elité: vedinella sua carriera alIl classe 2000, 20 anni (20 anni!), ​ha realizzato, mentre è a quotaper il figlio d'arte, che è ne ha fatti anche 6 (ma in 7 partite, perdonatelo), con la Norvegia. Entrando nel dettaglio delle competizioni: sono. In un anno nella massima competizione europea per club, per intenderci, è a meno 6 da gente come, Ole Gunnar, Gareth, Harry. Animale da gol, destinato a riscrivere tutti i record del calcio europeo.Applausi ad Haaland, ma anche a Raiola, che, insieme al suo assistito, sta seguendo il percorso più giusto per arrivare alla grandezza: prima l'RB Salisburgo, poi il Dortmund, con fiducia, spazio e continuità. E gol, ovviamente. Attaccante unico, veloce e potente, con uno stacco imperioso, un tiro micidiale, una velocità d'esecuzione rara se abbinata a quel fisico, ma anche con una tecnica non indifferente. Unico, mitologico. Del resto, come cantano i Maneskin, con la loro Vent'anni, "C'hai vent'anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi, e farà male il dubbio di non essere nessuno,".@AngeTaglieri88