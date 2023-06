Intervistato da diversi quotidiani sportivi e non Erling Haaland ha anticipato così la finalissima di Champions che si appresta a vivere da protagonista assoluto per quello che per lui è a tutti gli effetti un sogno che coltiva fin da bambino.





GUARDIOLA - "Mi aiuta ogni giorno a migliorare, a noi serve la Champions per coronare una stagione straordinaria. Abbiamo una fame incredibile per il triplete"



STAGIONE - "Ottima, ma preferisco sempre guardare in avanti. La cosa importante è credere in se stessi, godersi ogni giorno da calciatore e affrontarlo con il sorriso"







SOGNO - "Certo, è stato il sogno di tutta la mia vita. La prima volta che ho visto la Coppa dei Campioni fu a 8 anni nella finale a Mosca tra il Chelsea e lo United di Cristiano Ronaldo, e me ne sono innamorato. Metto la sigla della Champions in macchina e come sveglia la mattina. Ora sogno di alzarla io quella coppa: manca l’ultimo sforzo. Ma l’Inter ci renderà la vita difficile, quindidovremo essere al meglio".



PRESSIONE - "Sento la pressione? Sì, lo ammetto. Perché, a parte la Champions, i miei compagni hanno già vinto tutto senza di me. Sono arrivato al City anche per questo e farò di tutto affinché la squadra trionfi pure in Champions".



I GOL - "Avrei potuto segnare molto di più quest’anno. Ho sbagliato tante occasioni durante la stagione, avrei potuto fare più gol… Voi giornalisti non vi leggo mai, altrimenti uscirei fuori di testa, non sono stupido (ride,ndr ). Ma se ci pensate bene, quelle critiche dopo i due gol falliti in Supercoppa mi hanno fatto molto bene. Di lì ho iniziato a segnare praticamente in ogni partita. Allora mi hanno iniziato a criticare perché facevo troppi gol… È così".



PALLONE D'ORO? - "Non penso a queste cose. Ora penso solo all’Inter".