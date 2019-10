Erling Haaland, stellina dell'RB Salisburgo, ha svelato al sito ufficiale del club austriaco qual è la sua canzone preferita: "L'inno della Champions. Lo ascolto da quando sono bambino". E c'è da credergli, visto il debutto con tripletta nella massima competizione europea per club. Sul classe 2000, autore di 17 gol in 9 partite, ci sono la Juventus, il Manchester United e il Liverpool. E proprio i bianconeri mossero i primi passi lo scorso gennaio, quando Haaland vestiva ancora la maglia del Molde.



MEGLIO L'RB SALISBURGO - Queste le sue parole riportate da BBC.com a proposito dell'interesse della Juventus: "Pensavo fosse troppo presto per andarci. L'RB Salisburgo è la squadra perfetta per me, qui c'è più possibilità di giocare con continuità". E per ora sono 17 gol in 10 partite. Continuità e gol, ma un'asta internazionale è pronta a scatenarsi per l'attaccante norvegese.