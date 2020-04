L'attaccante del presente e del futuro. Un ciclone vero e proprio.: segna a raffica, incanta prima a Salisburgo poi a Dortmund, nessuno come lui alla sua età. Non è un caso che lavolesse prenderlo a gennaio, il norvegese ha preferito una tappa intermedia al Borussia prima di andare in un top club per essere sicuro di poter. La sua assoluta priorità, una scelta che domina ogni sua mossa già dall'estate 2018 in cui Cristiano Ronaldo è passato alla Juve.LA JUVE E RAIOLA - Perché se da gennaio c'è il rimpianto di non aver preso Haaland, in realtà, il suo club in Norvegia. Risposta? No, grazie; Erling ha preferito Salisburgo dove poter essere stella e protagonista da subito, detto e fatto. La vera opportunità è stata quella, in casa Juve la ricordano ancora ma se Haaland non è in Italia non dipende dai dirigenti che ci avevano provato eccome. Certo, un prestito non era una soluzione esaltante per Erling. Cheper rimanere informata su ogni potenziale spostamento o movimento attorno ad Erling. I radar bianconeri sono ancora puntati su Haaland, dopo averlo sfiorato per due volte. Non a giugno prossimo, ma tra un anno o due sarà l'ora di ritentare.