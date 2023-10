Ilè andato per l'ottava volta nelle mani di, ma l'argentino ha già passato virtualmente il testimone: ""., rivali designati sul campo per il futuro. E se invece la loro competizione proseguiss da compagni di squadra... al? Il tormentone in Spagna è ripartito, rilanciato da El Chiringuito:, promesso sposo delle merengues da ormai tre anni,. Mbappé e Haaland con, un nuovo Dream Team per il dominio blanco in patria e in campo internazionale, i tifosi già sognano mentre la società è al lavoro per trasformare questo desiderio in uno scenario concreto.Tra cartelline, stipendi e cessioni, proviamo ad analizzare la situazione.- Partiamo da Mbappé, che in estate sembrava avere già addosso la camiseta blanca visto il mancato rinnovo con il(il giocatore ha rinunciato alla clausola per il prolungamento) e il solo anno di contratto residuo (scadenza al 30 giugno 2024). Al-Khelaifi non si è ancora arreso e, dopo aver valutato anche la possibilità di cedere il classe '98 in Arabia Saudita (in una) sta ancora tentando il tutto per tutto per convincerlo a restare ed è. Allo stato attuale, però, il contratto resta in scadenza e questo offre al Real la possibilità di lavorare su un operazione a parametro zero. Ma non a costo zero, guardando le cifre attuali dell'asset Mbappé: oggi Kylian ha un ingaggio da(parte dell'ultimo accordo da oltre 630 milioni firmato con il PSG) e un nuovo contratto con PSG o Real, realisticamente, si attesterà su cifre simili, a questo andranno aggiunti un bonus alla firma (quello percepito con l'ultima firma a Parigi) e commissioni.- Discorso diverso per Haaland. Il classe 2000 non è in scadenza con il Manchester City (), ma la prossima estate può liberarsi 'agevolmente' grazie alla, valida solo per club esteri (il City ne aveva spesi 60 nel 2022 per acquistarlo dal Borussia Dortmund, sempre via clausola). Unaarrivando a un accordo per rinnovare il contratto del norvegese, mettendo sul piatto anche un ritocco dell'ingaggio. Oggi Haaland ha uno(al cambio poco più di),(al cambio circa); questa somma non tiene conto di entrate relative a diritti d'immagine e contratti di sponsorizzazione. Capitolo commissioni: nel 2022 furono(il compianto- oggi il giocatore è gestito da) - e, l'ex giocatoreCOME SOSTENERE LE SPESE? - Il doppio colpo, valutando le cifre attuali e sommando ingaggi per due contratti - ipotizzando - di almeno cinque stagioni, spese per cartellini e commissioni. Una cifra monstre per costruire i nuovi Galacticos, come sostenerla? Innanzitutto, grazie a una situazione economica solida, in attivo e in crescita.(in leggero calo rispetto ai 12,9 del 2021/22), ma ha fatto registrare un netto aumento nei ricavi:, un risultato record per il club madrileno. A questo ovviamente si possono aggiungere gli introiti derivanti da eventuali addii e cessioni: giocatori esperti comesono da valutare, davantiha mercato in Premier League e potrebbe portare un tesoretto importante. Tutte valutazioni sul tavolo dei contabili merengue, così come le eventuali alternative (tra cui anche):@Albri_Fede90