La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) come ogni hanno ha stabilito statisticamente chi è stato il miglior calciatore e il miglior portiere dell'anno solare. E oggi è arrivato l'annuncio delle due classifiche del “Miglior giocatore del mondo 2023”, assegnato al calciatore che ha brillato di più durante l’anno solare che si sta per concludere, e di "Miglior portiere del mondo 2023", assegnato all'estremo difensore che meglio ha fatto in questa annata.



HAALAND, EDERSON, ITALIA E SERIE A - Inevitabilmente il Manchester City di Pep Guardiola è la squadra più rappresentata e che si porta a casa entrambi i premi avendo sul campo dimostrato di essere la squadra più forte vincendo tutto. Haaland è infatti il miglior calciatore dell'anno staccando Mbappé di ben 104 punti. Ederson è invece il miglior portiere doppiando Emiliano Martinez giunto secondo. C'è anche un po' di Italia e un po' di Serie A in queste due classifiche con Lautaro che finisce in top 10 e con Donnarumma e Onana che finiscono davanti a Maignan.



