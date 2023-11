Grazie alla rete del momentaneo 1-2 contro il Lipsia, l’attaccante del Manchester City Erling Braut Haaland ha stabilito due nuovi record nella sua ancora giovane carriera. Il centravanti norvegese è infatti diventato il calciatore più giovane a raggiungere la quota dei 40 gol in Champions League, tagliando il traguardo dopo appena 35 presenze ufficiali.



Al tempo stesso, Haaland è anche il più precoce per età a raggiungere questo obiettivo, visto che coi suoi 23 anni e 130 giorni ha ritoccato il primato stabilito precedentemente dalla stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Con quello di stasera, Haaland ha realizzato la rete numero 19 in stagione in 20 partite, incrementando il suo bottino complessivo con la maglia del Manchester City a 71 gol in 70 presenze.